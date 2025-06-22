Для контроля за оборотом товаров создадут новый цифровой инструмент

Роспотребнадзор и ЦРПТ разработают в 2025 году новый инструмент для повышения эффективности контроля за оборотом товаров.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Центр развития перспективных технологий (он же — оператор госсистемы маркировки «Честный знак») на ПМЭФ-2025 подписали дорожную карту по созданию новых инструментов повышения эффективности и оперативности контроля за оборотом товаров на основе данных системы маркировки.

Документ подписали глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

ЦРПТ разработает для Роспотребнадзора специальный модуль федерального и регионального уровней – с его помощью ведомство будет мониторить состояние рынков маркированных товаров как в целом по стране, так и в разрезе субъектов РФ, сможет видеть риски и оперативно реагировать на возможные нарушения.

«Реализация дорожной карты повысит оперативность принимаемых мер реагирования, а также позволит существенно сократить временные затраты территориальных органов на анализ и мониторинг ситуации на рынке. Специалисты получат удобный инструмент поиска нарушителей и смогут в режиме реального времени видеть риск-профиль контролируемых лиц», – подчеркнула Анна Попова.

Полноценный запуск нового инструмента запланирован на апрель 2026 года, а первые результаты появятся уже в июле 2025.

Михаил Дубин подчеркнул, что ЦРПТ обладает уникальной аналитикой о движении товаров в стране – от производства до кассы. Это данные, которые невозможно получить из других источников. Сотрудничество с Роспотребнадзором позволит использовать этот ресурс в интересах защиты прав потребителей с новой стороны.