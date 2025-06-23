Роструд: один отпуск можно оплатить «дважды»

На практике ежегодный оплачиваемый отпуск может быть утвержден не одним, а двумя приказами.

С Рострудом поделились ситуацией: отпуск из 14 календарных разделен двумя приказами — одна часть с 16.06 по 24.06, другая — с 25.06. по 29.06. Возникает вопрос, как оплатить отпускные и будет ли нарушением оплата по приказам раздельно.

Специалисты Онлайнинспекции.рф полагают, что нарушения не будет. При этом они сослались на ст. 136 ТК, по которой оплатить отпуск нужно не позже чем за 3 дня до его начала. То есть других требований в этой части нет.

Кстати, с 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Этот регламент затрагивает в том числе расчет отпускных, а также оплату командировок, выходного пособия и т. д.

Детально разберем новый порядок расчета, чтобы не допустить ошибок, и ответим на сложные вопросы, которые возникают на практике, на вебинаре «Новые правила исчисления среднего заработка с 1 сентября 2025 года». Он состоится 30 июня в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Новое Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540): что изменится 1 сентября 2025 года.

Экономический (математический) смысл среднего заработка.

Выплаты, включаемые в расчет: система оплаты труда и положение об оплате труда – в чем разница.

В расчетном периоде работника привлекли к работе в выходной день в командировке: исключать из расчета все дни командировки и зарплату (позиция Минтруда)? Оставлять дни, если за них начислена зарплата (позиция Роструда)?

Размер выплат при увольнении: теперь не зависит от месяца увольнения. Налоговая льгота по НДФЛ – как определить.

Учет премий в расчете среднего заработка.

Спикер — Елена Воробьева, кандидат экономических наук, налоговый консультант, член Научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов. Автор ежегодно переиздаваемой книги «Заработная плата», а также других книг и публикаций в СМИ.

Ждем вас на вебинаре 30 июня в 11:00 мск!