Теперь все российские продавцы на Wildberries могут подключиться к сервису самовывоза

Пользователи смогут заказать товары как обычно и забрать их в магазине или на складе продавца.

РВБ открывает доступ к сервису Click&Collect для всех российских продавцов Wildberries, в том числе из малых населенных пунктов.

Сервис самовывоза позволяет покупателям заказывать товары на ВБ и забирать их в магазине или на складе продавца. Это удобно, если у продавца развита офлайн-инфраструктура, сообщает пресс-служба компании РВБ.

Click&Collect уже показал востребованность: средний ежемесячный темп роста числа партнеров, подключившихся к сервису, — порядка 110%. Число товаров, заказанных через сервис самовывоза, растет ежемесячно почти на 75%.

Чтобы воспользоваться сервисом, покупатель выбирает товар на Wildberries, добавляет его в корзину, а при оформлении выбирает точку самовывоза продавца на карте.

Продавец сам комплектует товар и готовит его к выдаче. Для большинства товаров предусмотрена предоплата.