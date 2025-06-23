ФНС: собственники могут распределить проценты по займам на строительство и погасить их вычетом

Если налогоплательщики совместно уплачивают проценты по займу на строительство, то и имущественный налоговый вычет НДФЛ по этим обязательствам могут распределить между собой.

Для распределения вычета между налогоплательщиками нужно составить заявление и указать в нем соотношение расходов. Один из собственников может отказаться от вычета, и тогда в документе будет указано такое соотношение расходов: 100% и 0%.

Фрагмент презентации с вебинара «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». Источник: ИФНС России № 24 по г. Москве

ФНС предоставит вычет в соответствии с заявлением. Однако если проценты уплачивают оба налогоплательщика, то одну и ту же сумму расходов указывать у каждого нельзя.

Об этом 20 июня 2025 года сообщил представитель ИФНС России № 24 по г. Москве на вебинаре «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Например: если в год было уплачено 100 тыс. руб. процентов, то нельзя указать у каждого налогоплательщика по 100 тыс. руб. В таком случае данные из заявления будут противоречить другим документам, и в вычете откажут.

Для корректного распределения нужно общую сумму расходов разделить в соответствии с пропорцией и указать долю вычета для каждого налогоплательщика.