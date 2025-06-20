Замглавы Роскомнадзора пригрозил штрафами за старую рекламу в запретграме

Реклама, размещенная на запрещенных в России ресурсах, должна быть удалена до 1 сентября, иначе за ее распространение будет грозить штраф.

Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал заместитель главы Роскомнадзор Владимир Логунов. По его словам, если «рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете».

«Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Соответственно, либо она отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу. Либо она не отмаркирована — полагается штраф за немаркировку», — заявил Логунов.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной» или «экстремистской».

Запрет на размещение рекламы по новому закону затронет Facebook1 и Instagram1. Обе соцсети заблокированы в России. Они принадлежат компании Meta1, которую суд в Москве в 2022 году объявил «экстремистской организацией».

Закон, о котором идет речь, Госдума приняла в марте, а в апреле его подписал президент. Документ запретил рекламу на сайтах «нежелательных», «экстремистских» и «террористических» организаций, а также на заблокированных в России ресурсах. Согласно поправке, нарушителям запрета грозит штраф: до 100 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц, до 500 тысяч — для юрлиц.

Из-за расплывчатости формулировок законопроекта не до конца понятно что конкретно будет признаваться рекламой — будут ли считаться таковыми различные интеграции или самореклама блогеров.

Закон может стать серьезным ударом по блогерам, которые продолжили зарабатывать на рекламе в запрещенных соцсетях. За 11 месяцев 2024 года российские рекламодатели потратили на рекламу в Instagram1, Facebook1 и X 4,7 млрд рублей, сообщала Ассоциация блогеров и агентств. По сравнению с 2023 годом эта цифра выросла в восемь раз.