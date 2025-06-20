Замглавы Роскомнадзора пригрозил штрафами за старую рекламу в запретграме
Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказал заместитель главы Роскомнадзор Владимир Логунов. По его словам, если «рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит, реклама продолжает распространяться в интернете».
«Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Соответственно, либо она отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу. Либо она не отмаркирована — полагается штраф за немаркировку»,
— заявил Логунов.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает запрет на распространение рекламы на ресурсах иностранных организаций, чья деятельность в России признана «нежелательной» или «экстремистской».
Запрет на размещение рекламы по новому закону затронет Facebook1 и Instagram1. Обе соцсети заблокированы в России. Они принадлежат компании Meta1, которую суд в Москве в 2022 году объявил «экстремистской организацией».
Закон, о котором идет речь, Госдума приняла в марте, а в апреле его подписал президент. Документ запретил рекламу на сайтах «нежелательных», «экстремистских» и «террористических» организаций, а также на заблокированных в России ресурсах. Согласно поправке, нарушителям запрета грозит штраф: до 100 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц, до 500 тысяч — для юрлиц.
Из-за расплывчатости формулировок законопроекта не до конца понятно что конкретно будет признаваться рекламой — будут ли считаться таковыми различные интеграции или самореклама блогеров.
Закон может стать серьезным ударом по блогерам, которые продолжили зарабатывать на рекламе в запрещенных соцсетях. За 11 месяцев 2024 года российские рекламодатели потратили на рекламу в Instagram1, Facebook1 и X 4,7 млрд рублей, сообщала Ассоциация блогеров и агентств. По сравнению с 2023 годом эта цифра выросла в восемь раз.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии1
Ну что, товарищи рекламодатели, кто-то ещё верит, что просмотренное объявление на заблокированном сайте не приведёт к штрафу, или мы все идём в мир, где алгоритм штрафует вас за мысли о рекламе?