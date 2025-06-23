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Налоги, взносы, пошлины

Законопроект-2025: регионам РФ дадут право вводить ограничения на применение налоговых льгот

Субъекты РФ смогут ограничивать объем льгот и инвестиций.

Минфин разработал законопроект, который даст регионам правом вводить дополнительные ограничения на применение налоговых льгот, предусмотренных преференциальными режимами. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Законопроект разработан, в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Это законопроект, который ограничивает объем предоставленных льгот, объемы осуществленных инвестиций, и наделяет субъекты правом вводить такого рода дополнительные ограничения для применения льгот, предусмотренных преференциальными режимами. ОЭЗы, СЭЗы и так далее. Этот законопроект сейчас на финальной стадии в правительстве, летом будет в Государственную Думу. Надеемся, что до конца года будет принят», — сказал Сазанов на ПМЭФ.

Законопроект наделяет субъекты РФ полномочиями по регулированию отдельных параметров инвестиционных соглашений, льгот, предоставляемых в рамках инвестиционных соглашений, добавил замминистра финансов.

В Налоговом кодексе установят механизм, которым смогут пользоваться регионы для повышения эффективности льгот.

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