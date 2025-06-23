Законопроект-2025: регионам РФ дадут право вводить ограничения на применение налоговых льгот
Минфин разработал законопроект, который даст регионам правом вводить дополнительные ограничения на применение налоговых льгот, предусмотренных преференциальными режимами. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Законопроект разработан, в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. Это законопроект, который ограничивает объем предоставленных льгот, объемы осуществленных инвестиций, и наделяет субъекты правом вводить такого рода дополнительные ограничения для применения льгот, предусмотренных преференциальными режимами. ОЭЗы, СЭЗы и так далее. Этот законопроект сейчас на финальной стадии в правительстве, летом будет в Государственную Думу. Надеемся, что до конца года будет принят», — сказал Сазанов на ПМЭФ.
Законопроект наделяет субъекты РФ полномочиями по регулированию отдельных параметров инвестиционных соглашений, льгот, предоставляемых в рамках инвестиционных соглашений, добавил замминистра финансов.
В Налоговом кодексе установят механизм, которым смогут пользоваться регионы для повышения эффективности льгот.
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