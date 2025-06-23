Если станок ремонтируют в ЕАЭС, в т. ч. по договору между российскими компаниями, работы не облагаются НДС в России

Минфин разъяснил правила налогообложения работ, выполненных в другой стране, но с участием российского бизнеса. Местом проведения работ считается та страна, где работы проводятся по факту.

Минфин рассмотрел ситуацию, когда договор на ремонт станка заключили две российские компании, и российский подрядчик по договору субподряда привлек для выполнения работ белорусскую организацию. Работы выполняются в Беларуси, и результат работ вывозится на территорию РФ по завершении работ.

Косвенные налоги в торговых отношениях государств ЕАЭС применяют в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Протокол), ответил Минфин в письме от 16.04.2025 № 03-07-13/1/37854.

Согласно п. 29 раздела IV Протокола, местом реализации работ/услуг, связанных с движимым имуществом, признается территория той страны ЕАЭС, на территории которой находится такое имущество.

Работами, связанными с движимым имуществом, считаются в том числе монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание.

То есть при ремонте станка на территории Беларуси местом выполнения работ признается Беларусь. Даже если договор на ремонт заключен между двумя российскими организациями. Соответственно, такие работы не облагаются НДС в России.

При этом они облагаются НДС в соответствии с налоговым законодательством Беларуси.

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