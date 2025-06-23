Рабочий день в 2025 году в России сократился – Росстат

Средняя длина рабочего дня уменьшилась на 4 минуты впервые за три года. Стало больше сотрудников на неполной занятости.

Впервые за три года в России сократилась средняя длина рабочего дня: в январе–марте 2025 года она составила 7 часов 32 минуты, то есть уменьшилась на 4 минуты по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из данных Росстата.

В последние годы россияне больше работали из-за дефицита кадров. Теперь рынок труда становится более сбалансированным, и ситуация меняется, пишут «Известия». Причинами эксперты называют распространенность гибкого графика, популярность дистанционной и проектной работы.

Также растет количество частично занятых сотрудников. В 2025 году 3,5% из всех занятых работали неполный день, а год назад таких было только 3,2%, сообщили в Росстате.

Также, по данным hh.ru, в этом году 9% работодателей предлагали удаленку (против 7,5% в 2024 году) и еще 7% — гибкий график (против 5%).

«В 2025 году наметился разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным. Это также влияет на снижение продолжительности рабочего дня: компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку», — считает эксперт Андрей Бархота.

Максимальная длина рабочего дня зафиксирована в рыболовстве, пассажирском транспорте, добыче металлических руд и здравоохранении. Меньше всего работают в водном и воздушном транспорте, добыче угля и производстве мебели.