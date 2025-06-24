Киберполиция МВД: мошенники представляются Ростелекомом и просят назвать код из СМС

Так злоумышленники получают доступ к аккаунтам и выманивают деньги.

В нескольких регионах зафиксировали мошеннические звонки на домашние телефоны, сообщает киберполиция МВД. Аферисты представляются сотрудниками Ростелекома, предлагают продлить договор связи и просят сообщить код авторизации, который пришел в СМС на мобильный телефон человека.

Узнав этот код, мошенники получают доступ к аккаунтам жертвы. После этого звонят снова – уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга.

На втором этапе жертве говорят, что с ее счетами «проводятся незаконные операции». Под видом «защиты» или «проверки» требуют передать деньги курьеру.

Например, так пенсионер из Нижнего Новгорода потерял 4,5 млн рублей.

Также мошенники крадут аккаунты блогеров через комментарии с оскорблениями.