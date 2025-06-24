Банки массово снизили ставки по рублевым вкладам

Проценты уменьшили все крупные банки после снижения ЦБ ключевой ставки до 20%. В июне 2025 года средняя ставка составляет от 17,29% по годовым вкладам.

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги» все крупные банки уменьшили ставки по вкладам.

«Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам», — говорится в сообщении.

Ставки по вкладам уменьшили 20 из 20 банков. Но в одном из банков зафиксировали повышение ставок по трехмесячному вкладу — на 0,5 п.п.

Шесть из топ-20 банков снизили ставки еще после заседания ЦБ в апреле 2025 года.

В среднем ставки после июньского заседания Центробанка снизились на 0,81-1,22 п. п., а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 п. п.

На 23 июня 2025 года ставки в топ-20 банков без специальных условий составили: