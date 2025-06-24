Банки массово снизили ставки по рублевым вкладам
По данным финансового маркетплейса «Финуслуги» все крупные банки уменьшили ставки по вкладам.
«Июньское заседание по ключевой ставке, на котором было принято решение снизить ее уровень до 20%, повлекло самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам», — говорится в сообщении.
Ставки по вкладам уменьшили 20 из 20 банков. Но в одном из банков зафиксировали повышение ставок по трехмесячному вкладу — на 0,5 п.п.
Шесть из топ-20 банков снизили ставки еще после заседания ЦБ в апреле 2025 года.
В среднем ставки после июньского заседания Центробанка снизились на 0,81-1,22 п. п., а с начала 2025 года – на 2,75-3,81 п. п.
На 23 июня 2025 года ставки в топ-20 банков без специальных условий составили:
Вид вклада
Средняя ставка, %
Максимальные предлагаемые ставки, %
Минимальные ставки, %
Трехмесячные вклады
18,77
20,5
17,2
Полугодовые депозиты
18,08
19,3
16,33
Годовые вклады
17,29
19,5
14,68
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