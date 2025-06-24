Работодатель оплачивает обратный проезд из командировки, даже если работник остался там отдохнуть

Расходы на проезд из места служебной командировки к месту жительства возникнут в любом случае. И если работник решил задержаться в месте командировки – проезд все равно оплачивает работодатель.

Госинспекции труда (ГИТ) в г. Москве рассмотрела ситуацию, когда работника отправили в служебную командировку, а в пятницу он вместо возвращения решил остаться в том месте на выходные – для отдыха. По графику суббота и воскресенье у него выходные дни, домой он вернется в воскресенье.

В такой ситуации организация-работодатель должна оплатить обратную дорогу, пишет ведомство в письме от 30.05.2025 № 77/77/2-11-25-ПО/10-11415-25-СП.

«Расходы на проезд из места служебной командировки к месту жительства возникают вне зависимости от того, входят выходные дни в период служебной командировки, вызвана задержка объективными причинами (например, отсутствием билетов) или работник остался в месте служебной командировки на выходные по собственному желанию, но вышел на работу в установленный день», — считает трудовая инспекция.

Работодатель обязан возмещать работнику в командировке расходы на проезд, найм жилья, суточные и другие расходы: ч. 1 ст. 168 ТК.

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