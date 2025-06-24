Если документ в электронном виде, для 1С первичен именно он

В первичном электронном документе (УПД) все изначально соответствует формату, поэтому визуализировать его необязательно.

Если составлен документ в электронном виде, то проверять его в бумажном не нужно. Поскольку первичным является именно документ в электронной форме.

Если в строке 5а «Документ об отгрузке» УПД указывается этот же универсальный передаточный документ, то при его визуализации как раз и указывается фраза «тот же». Это следует из самого формата:

Типовой элемент <РеквДокТип>. Состав элемента представлен в таблице 5.41. Элемент обязателен при <Функция>=СЧФ, кроме случая, когда <СпОбстФСЧФ> = 2. При <Функция>= СЧФДОП реквизиты документа об отгрузке совпадают с реквизитами, указанными в элементах <НаимДокОпр> (<ПоФактХЖ> при отсутствии <НаимДокОпр>), <НомерДок> и <ДатаДок>.

При визуализации в строке 5а счета-фактуры в наименовании отражается текст «тот же», а номер и дата не приводятся.

В электронном же виде в строке будет указан номер и дата этого же УПД. Поскольку первичным будет именно электронный документ, неважно, как он выглядит на бумаге.

Такой текст для строки 5а и в формате 5.01, и в формате 5.03. Поэтому с 01.04.2025 ничего не изменилось.

Что касается УПД (счета-фактуры), составляемого только в бумажном виде, то надо писать номер и дату этого УПД.

Но даже если будет указано «тот же» — это не существенная ошибка. Отказать в вычете НДС из-за этого не могут.

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