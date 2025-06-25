Решетников: вклад креативного сектора в ВВП доведут до 6% к 2030 году

На стратсесии по креативной экономике обсудили результаты и потенциал роста отрасли. Главными секторами назвали ИТ, рекламу и гастрономию.

Министр экономики Максим Решетников прокомментировал итоги стратегической сессии, посвященной креативной экономике.

«Главная цель – довести вклад сектора в ВВП до 6% к 2030 году. Для этого будем превращать идеи, то, что производят креативные индустрии, в продукты и услуги с высокой маржой. Для страны в целом это еще и мягкая сила – экспорт товаров, услуг и ценностей через бренды, включая цифровые платформы, продукты и контент, формирование культурного лица страны, усиление ее узнаваемости», – заявил Решетников.

На сегодня вклад креативной экономики в ВВП составляет 4,1%. Ключевые секторы отрасли – ИТ, реклама и PR, гастрономия.

По мнению министра, потенциал роста и развития есть в регионах. У каждого субъекта есть свои яркие индустрии – отдых и развлечения, ПО, дизайн, мода и гастрономия.

Власти сформируют рейтинг регионов, который станет навигатором для развития сектора, механизмом выявления и тиражирования лучших практик.