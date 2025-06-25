Путин поручил проверить налоговый режим для самозанятых
Президент РФ поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых.
Такое поручение содержится в списке по итогам встречи главы государства с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Правительству РФ: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента», — говорится в тексте поручения.
Срок исполнения — 1 ноября 2025 года.
Ответственными назначены глава Правительства Михаил Мишустин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.
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