Путин поручил проверить налоговый режим для самозанятых

Президент РФ поручил до 1 ноября представить предложения по совершенствованию налогового режима для самозанятых.

Такое поручение содержится в списке по итогам встречи главы государства с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Правительству РФ: проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", осуществить оценку случаев, связанных с привлечением работодателями лиц, применяющих указанный налоговый режим, в целях оптимизации налогообложения, и представить предложения по совершенствованию этого налогового режима с учетом срока завершения эксперимента», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения — 1 ноября 2025 года.

Ответственными назначены глава Правительства Михаил Мишустин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.