Скрытую рекламу алкоголя в продуктах хотят запретить

В России продаются продукты без пометки 18+, которые рекламируют алкоголь: леденцы со вкусом вина, сосиски с виски. Такие товары предлагают запретить.

Скрытую рекламу алкоголя через продукты питания хотят запретить. Такое предложение направил в Генпрокуратуру и ФАС зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Речь идет о чипсах с игристым, сосисках с виски Jack Daniel's, леденцах со вкусом вина и других товарах. При этом на них нет отметки 18+, пишут «Известия».

«Мне поступило обращение от граждан, которые обратили внимание на то, что в наших офлайн-магазинах и интернете стали продаваться товары, содержащие скрытую рекламу алкоголя. Сосиски со вкусом известного виски, чипсы со вкусом шампанского, карамель со вкусом красного вина и многие другие товары», — заявил Выборный.

Он уверен, что эти товары пагубно воздействуют на взрослых, лишний раз напоминая им про алкоголь. Но эта продукция влияет и на детей, которые могут ее свободно купить, так как на эти товары нет никаких возрастных ограничений.

«Самое опасное, что такая скрытая реклама привязана к обычной еде. В связи с этим мной было подготовлено обращение в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку и принять меры о запрете реализации такой продукции, если будут выявлены нарушения», — добавил депутат.

Эксперты по-разному оценили инициативу. Часть из них считает, что такие уловки приучают детей к мысли, что алкоголь – это хорошо. Другие указывают на количество спиртного в продуктах.

«Алкоголь в дозах, содержащихся в таких продуктах, безвреден», — считает первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

В данном случае запрет будет избыточным, уверен депутат.