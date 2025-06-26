Как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками: бесплатный вебинар уже сегодня!
Многие компании работают с внештатниками — самозанятыми, ИП и фрилансерами. Поэтому бухгалтеров и финансовых директоров приглашаем на бесплатный вебинар «Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками». Он будет уже сегодня — 26 июня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре обсудим:
Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости.
Почему тема подмены трудовых отношений снова на повестке и что это значит для бухгалтерии.
Какие сигналы дают ФНС, Минтруд и суды — и как их трактовать.
Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами.
На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.
Спикер — Елена Усачева. Она руководитель клиентского сервиса Qugo. 11 лет на рынке аутсорсинга, бухучета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.
Ждем вас на вебинаре сегодня, 26 июня, в 15:00 мск!
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