Нужно ли указывать в кассовом чеке ставку налога по применяемой системе налогообложения: ответ ФНС

Законом установлены требования к обязательным реквизитам кассового чека ККТ — их составу и содержанию, а с 1 сентября 2025 года они будут дополнены.

С ФНС поделились ситуацией: магазин работает в ДНР, где ставка налога для ИП на УСН «Доходы» 1% вместо 6%. Но такой ставки в списке выбора в драйвере Атол нет, хотя появились новые ставки 5% и 7%. Спрашивают, что делать.

Специалисты ведомства разъяснили, что требования к обязательным реквизитам кассового чека распространяются на применяемую при расчете систему налогообложения без указания ставки налога.

Кстати, с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые требования к оформлению кассовых чеков (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@). Их цель — сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателя, так и контролеров. Изменения коснутся всех, кто использует контрольно-кассовую технику (ККТ): от интернет-магазинов до салонов красоты.

Торговля — одна из самых динамичных сфер бизнеса, и бухгалтерский учет в ней имеет ряд особенностей. Чтобы выстроить работу в соответствии с действующим законодательством, важно знать ключевые аспекты бухучета в торговле: от оформления документации и чеков до сложных настроек в 1С.

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На вебинаре обсудим:

Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации.

Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли.

ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак».

Первичные документы в торговой деятельности.

Учет товаров и предоставление скидок.

Расходы на продажу в торговле.

Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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