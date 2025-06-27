Нужно ли указывать в кассовом чеке ставку налога по применяемой системе налогообложения: ответ ФНС
С ФНС поделились ситуацией: магазин работает в ДНР, где ставка налога для ИП на УСН «Доходы» 1% вместо 6%. Но такой ставки в списке выбора в драйвере Атол нет, хотя появились новые ставки 5% и 7%. Спрашивают, что делать.
Специалисты ведомства разъяснили, что требования к обязательным реквизитам кассового чека распространяются на применяемую при расчете систему налогообложения без указания ставки налога.
Кстати, с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые требования к оформлению кассовых чеков (приказ ФНС от 26.03.2025 № ЕД-7-20/236@). Их цель — сделать чеки более прозрачными и понятными как для покупателя, так и контролеров. Изменения коснутся всех, кто использует контрольно-кассовую технику (ККТ): от интернет-магазинов до салонов красоты.
Торговля — одна из самых динамичных сфер бизнеса, и бухгалтерский учет в ней имеет ряд особенностей. Чтобы выстроить работу в соответствии с действующим законодательством, важно знать ключевые аспекты бухучета в торговле: от оформления документации и чеков до сложных настроек в 1С.
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На вебинаре обсудим:
Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации.
Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли.
ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак».
Первичные документы в торговой деятельности.
Учет товаров и предоставление скидок.
Расходы на продажу в торговле.
Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 4 июля в 11:00 мск!
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