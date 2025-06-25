Правила продажи спиртного предлагают ужесточить. Про алкомаркеты напишут в законе
В Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов. Законодатели предлагают ввести новое понятие — алкомаркет.
Таковыми будут считать торговые объекты, в которых доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за квартал.
Алкомаркеты предлагается запретить размещать на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций.
«Принятие законопроекта позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя, а также даст предпосылки к системному оздоровлению населения России», — говорится в пояснительной записке.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
Ранее мы сообщали, что скрытую рекламу алкоголя в продуктах хотят запретить.
Комментарии5
Специализированные магазины назовут «алкомаркетами».
а как же закон про иностранные словечки, когда есть нормальные русские слова?
Всегда существовали вино-водочные магазины. Теперь почему они стали маркетами?
Вино-водочные для пенсионеров, алкомаркеты для детей
У нас большинство продуктовых магазинов находится вблизи жилых домов.
Видимо, эти люди ничего не слыхали про самогоноварение...
у нас большинство магазинов находятся вообще... внутри этого дома! Практически все первые этажи многоэтажных домов выкуплены и переоборудованы под магазин! а выше уже квартиры.
Какие тогда могут быть 100 метров?
Я же не случайно написал там 2-ое предложение про самогоноварение.