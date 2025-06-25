Правила продажи спиртного предлагают ужесточить. Про алкомаркеты напишут в законе

Специализированные магазины назовут «алкомаркетами». Размещать их ближе 100 м от жилых домов, школ, спортплощадок запретят.

В Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов. Законодатели предлагают ввести новое понятие — алкомаркет.

Таковыми будут считать торговые объекты, в которых доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за квартал.

Алкомаркеты предлагается запретить размещать на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций.

«Принятие законопроекта позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя, а также даст предпосылки к системному оздоровлению населения России», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что скрытую рекламу алкоголя в продуктах хотят запретить.