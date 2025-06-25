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Общество

Правила продажи спиртного предлагают ужесточить. Про алкомаркеты напишут в законе

Специализированные магазины назовут «алкомаркетами». Размещать их ближе 100 м от жилых домов, школ, спортплощадок запретят.

В Госдуму внесли законопроект, разработанный группой депутатов. Законодатели предлагают ввести новое понятие — алкомаркет.

Таковыми будут считать торговые объекты, в которых доля выручки от продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет более 50% от общей выручки за квартал.

Алкомаркеты предлагается запретить размещать на расстоянии ближе 100 м от жилых домов, дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций, спортивных объектов и медицинских организаций.

«Принятие законопроекта позволит резко снизить количество потребляемого алкоголя, а также даст предпосылки к системному оздоровлению населения России», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что скрытую рекламу алкоголя в продуктах хотят запретить.

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Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Специализированные магазины назовут «алкомаркетами».

    а как же закон про иностранные словечки, когда есть нормальные русские слова?

    Всегда существовали вино-водочные магазины. Теперь почему они стали маркетами?

  • VadimBA

    Размещать их ближе 100 м от жилых домов, школ, спортплощадок запретят.

    У нас большинство продуктовых магазинов находится вблизи жилых домов.

    Видимо, эти люди ничего не слыхали про самогоноварение...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      У нас большинство продуктовых магазинов находится вблизи жилых домов.

      у нас большинство магазинов находятся вообще... внутри этого дома! Практически все первые этажи многоэтажных домов выкуплены и переоборудованы под магазин! а выше уже квартиры.

      Какие тогда могут быть 100 метров?

    • VadimBA

      Какие тогда могут быть 100 метров?

      Я же не случайно написал там 2-ое предложение про самогоноварение.

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