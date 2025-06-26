ФНС: стоимость прослеживаемого товара в УПД пишут в рублях. И точка

Графа заполняется по правилам для заполнения счетов-фактур.

Стоимость прослеживаемого товара в графе 14 УПД указывают только в рублях и без копеек. Такое пояснение дали налоговики в чате ФНС.

«Данная графа заполняется в рублях согласно Правилам заполнения счетов-фактур, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137 (в ред. от 29.10.2024)», — уточнили инспекторы.

Об этом говорится в подп. «о» п. 2 Правил: стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, [пишется] в рублях.

Поводом для разъяснения стало обращение налогоплательщика о том, что покупатель настаивает, чтобы в УПД в графе 14 была стоимость прослеживаемого товара в рублях и копейках.

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