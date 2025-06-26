В России могут ввести наказание за неэффективное расходование бюджета
Законопроект о введении уголовного наказания за неэффективное расходование бюджетных средств внесет на рассмотрение парламента депутат Госдумы Евгений Марченко.
Автор инициативы предлагает ввести уголовную и административную ответственность за неэффективное использование бюджетных финансовых ресурсов, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.
По словам Марченко, действующие механизмы ответственности за нерациональное расходование госсредств неэффективны в борьбе с неэффективным использованием бюджетных денег.
«Особенно остро проблема неэффективности проявляется в сфере градостроительства и социальной инфраструктуры», — говорится в пояснении к проекту.
Это приводит к серьезным финансовым потерям государства, связанным с завышенными ценами при госзакупках и созданием излишних материальных запасов.
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