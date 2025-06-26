В документе «Отпуск» в 1С:ЗУП месяц документа должен соответствовать дате выплаты

Отпускные платят не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска. По дате выплаты определяют дату документа в 1С:ЗУП.

У бухгалтера могут возникнуть затруднения с указанием месяца в документе «Отпуск», если работник уходит в отпуск с начала месяца, а отпускные ему переводят в конце предыдущего месяца. Например, идет в отпуск со 2 июня, а выплатить отпускные ему нужно в конце мая.

По ТК отпускные нужно выплатить не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. В приведенном случае выплата будет в мае. Для корректного отражения НДФЛ в расчетах и отчетности месяцем начисления документа будет май.

Период отпуска – июнь, планируемая дата выплаты – также май (фактическая дата выплаты). То есть месяц документа в 1С:ЗУП должен соответствовать фактической дате выплаты.

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