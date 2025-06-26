Минстрой: все, что могло сделать Правительство и Президент за для строительной отрасли, сделано

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин призвал строительные компании не рассчитывать на субсидирование ставки по проектному финансированию для домов, строящихся в городах от 100 тысяч населения.

По его словам, Минстрой подготовил и почти согласовал с кабмином программу субсидирования процентной ставки до 12% для жилых проектов стандарт-класса в городах с населением меньше 100 тысяч человек, где счета наполнены от 20% до 50% и со сроком ввода 2026-2027 годы.

Для домов, строящихся в городах от 100 тысяч населения, субсидии не планируются.

«Давайте честно говорить. Все, что могло сделать Правительство и в целом Президент за прошедшие пять лет для стройотрасли, сделано. Сегодня время ответить отрасли. Вот те, кто понимает, что их репутация важнее кредитной истории, те это делают. За вашей моделью бизнеса стоят люди, граждане, которые ждут свое жилье. Поэтому, я уже сегодня сказал с утра, что никого спасать не будем — все будет жестко», — заявил Никита Стасишин.

Льготная программа для городов с населением до 100 тысяч человек охватит 3,6 млн кв. м жилья в 39 регионах с низким спросом, добавил замминистра.