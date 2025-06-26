ЦОК КПК УвТ 23.06 Мобильный (1)
НДФЛ

Верховный суд подтвердил, что проценты по займу от физлица облагают НДФЛ, а не НПД

Самозанятый не может платить налог на профессиональный доход за проценты по предоставленному им займу.

Ситуация

Требования налоговой

Решение суда

Организация получила от своего гендиректора займ под проценты. До 01.01.2021 она удерживала и уплачивала НДФЛ с полученных заимодавцем процентов. Потом он стал платить с них НПД.

Общество не отразило в налоговой декларации доход и не исчислило НДФЛ с сумм выплаченных процентов по договорам займа от самозанятого, в отношении которых он уплатил НПД.

Налоговая доначислила компании НДФЛ + начислила штраф.

При передаче денежных средств по договору займа не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Проценты, полученные самозанятым-заимодавцем, не могут быть квалифицированы в качестве дохода от реализации. Следовательно, не являются объектом обложения налогом на профдоход.

Обществу отказано в удовлетворении требования. Оно должно быть налоговым агентом по НДФЛ в отношении процентов по займу.

Этот налоговый спор рассмотрен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436 по делу № А40-147367/2023 в пользу налоговиков. Хотя апелляция и кассация поддержали организацию.

Важно, что ВС РФ включил его в Обзор судебной практики № 2 (2025)( утв. Президиумом Верховного 18.06.2025).

Также ВС исходил из того, что проценты по договору займа относят к пассивному доходу. Их получение не связано с активными действиями физлица.

Ранее мы приводили позицию Минфина, что самозанятый не может платить налог на профдоход за проценты по займу. Но находятся упрямые, которые доходят до ВС РФ:).

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