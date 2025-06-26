Верховный суд подтвердил, что проценты по займу от физлица облагают НДФЛ, а не НПД

Организация получила от своего гендиректора займ под проценты. До 01.01.2021 она удерживала и уплачивала НДФЛ с полученных заимодавцем процентов. Потом он стал платить с них НПД.

Общество не отразило в налоговой декларации доход и не исчислило НДФЛ с сумм выплаченных процентов по договорам займа от самозанятого, в отношении которых он уплатил НПД. Налоговая доначислила компании НДФЛ + начислила штраф.