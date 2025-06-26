Верховный суд подтвердил, что проценты по займу от физлица облагают НДФЛ, а не НПД
Ситуация
Требования налоговой
Решение суда
Организация получила от своего гендиректора займ под проценты. До 01.01.2021 она удерживала и уплачивала НДФЛ с полученных заимодавцем процентов. Потом он стал платить с них НПД.
Общество не отразило в налоговой декларации доход и не исчислило НДФЛ с сумм выплаченных процентов по договорам займа от самозанятого, в отношении которых он уплатил НПД.
Налоговая доначислила компании НДФЛ + начислила штраф.
При передаче денежных средств по договору займа не происходит реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав. Проценты, полученные самозанятым-заимодавцем, не могут быть квалифицированы в качестве дохода от реализации. Следовательно, не являются объектом обложения налогом на профдоход.
Обществу отказано в удовлетворении требования. Оно должно быть налоговым агентом по НДФЛ в отношении процентов по займу.
Этот налоговый спор рассмотрен в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436 по делу № А40-147367/2023 в пользу налоговиков. Хотя апелляция и кассация поддержали организацию.
Важно, что ВС РФ включил его в Обзор судебной практики № 2 (2025)( утв. Президиумом Верховного 18.06.2025).
Также ВС исходил из того, что проценты по договору займа относят к пассивному доходу. Их получение не связано с активными действиями физлица.
Ранее мы приводили позицию Минфина, что самозанятый не может платить налог на профдоход за проценты по займу. Но находятся упрямые, которые доходят до ВС РФ:).
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