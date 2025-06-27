Выходить на работу по совместительству можно сразу же после основной: правило отсыпных/выходных дней не работает

Работать по совместительству можно в любое свободное время. Например, если рабочий день закончился в 8:00 – в 9:00 уже можно снова работать.

Роструд разъяснил порядок совмещения основной и работы по совместительству.

«На работу по совместительству выходить вы вправе в любое свободное от основной работы время. Так, например, если рабочие сутки на основной работе заканчиваются в 8 утра, то с 9 утра этого же дня вы вправе приступить к работе по совместительству», — указало ведомство.

Если при этом на основной работе график «сутки через четыре», работник-совместитель может трудиться в любой свой выходной день

Ведомство ссылается на ч. 1 ст. 282 ТК, согласно которой совместительство — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

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