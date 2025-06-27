Транспортно-экспедиторские услуги для компаний из ЕАЭС в международной перевозке не дают права на НДС 0%

Для нулевого НДС требуется, чтобы пункт отправления или пункт назначения товаров был за пределами РФ.

Минфин разъяснил порядок обложения НДС услуг по перевозке товаров по маршруту Польша — КНР и транспортно-экспедиторских услуг, которые российская компания оказывает компаниям из стран ЕАЭС в связи с такой перевозкой.

В письме от 13.05.2025 № 03-07-13/1/46875 ведомство напомнило, что порядок применения НДС для стран-членов ЕАЭС определяется Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг из приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Согласно Протоколу, косвенные налоги взимают в государстве, территория которого признается местом реализации услуг. При перевозке груза российской компанией в целях НДС местом реализации услуг признается территория РФ. А значит, такие услуги облагаются налогом по ставкам, установленным ст. 164 НК.

Услуги по международной перевозке и транспортно-экспедиционные услуги облагаются НДС по ставке 0%: подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК.

Но международными перевозками считаются такие, когда пункт отправления или пункт назначения товаров расположены за пределами территории РФ. А при перевозке по маршруту Польша – КНР за пределами РФ расположены и пункт отправления, и пункт назначения.

То есть услуги по перевозке товаров по маршруту Польша – Китай и транспортно-экспедиционные услуги по организации такой перевозки не относятся к услугам, освобожденным от НДС по нормам подп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК.

В связи с этим эти услуги, оказанные российской организацией компаниям даже из стран ЕАЭС, облагаются НДС по ставке 20%.

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