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Wildberries прокомментировал предостережение ФАС

Без счета в Вайлдберриз Банке личные кабинеты не блокируют, работать на платформе можно с любым другим банком.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ прокомментировала предостережение ФАС из-за открытия расчетных счетов в Вайлдберриз Банке новыми продавцами.

ВБ обещает изучить предостережение, как только получит. По версии маркетплейса, открытие счета нужно только для проверки новых продавцов, а для работы можно использовать расчетный счет в другом банке.

«Открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки.

У нового продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз Банке счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации.

Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.

Wildberries всегда внимательно относится к замечаниям регулятора и строит работу на исполнении требовании ФАС как добросовестный участник рынка, уверяет маркетплейс.

Автор

Михаил Жуховицкий
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