Wildberries прокомментировал предостережение ФАС
Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ прокомментировала предостережение ФАС из-за открытия расчетных счетов в Вайлдберриз Банке новыми продавцами.
ВБ обещает изучить предостережение, как только получит. По версии маркетплейса, открытие счета нужно только для проверки новых продавцов, а для работы можно использовать расчетный счет в другом банке.
«Открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки.
У нового продавца нет обязательств по использованию открытого в Вайлдберриз Банке счета, для работы на платформе продавец может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, в котором он обслуживается, а также закрыть этот счет после регистрации.
Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса.
Wildberries всегда внимательно относится к замечаниям регулятора и строит работу на исполнении требовании ФАС как добросовестный участник рынка, уверяет маркетплейс.
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