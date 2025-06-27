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Уклонение от уплаты налогов

Генпрокуратура и ФНС пресекли неуплату налогов на 7 млрд рублей при реализации нацпроектов

Ведомства нашли в 2025 году факты уклонения крупных участников нацпроектов от налоговых обязательств, перевод бюджетных средств в теневой оборот с использованием процедур фиктивного банкротства.

Генпрокуратура (ГП) и ФНС предотвратили уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 7 млрд рублей при реализации национальных проектов, пишет пресс-служба ГП.

При надзорных проверках в 2024-2025 году особое внимание обращали на реализацию национальных проектов «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Образование» с общим объемом финансирования более 2 трлн рублей ежегодно.

«Совместными с ФНС мероприятиями установлено, что к исполнению нацпроектов привлекались компании, которые намеревались вывести и легализовать средства. Зачастую за счет наращивания фиктивных обязательств и последующего банкротства они выводили активы и уклонялись от обязательных платежей в бюджет. При этом разрабатывались различные схемы по обману государства», — сообщила Генпрокуратура.

По результатам работы за этот период в делах о банкротстве исключена искусственная задолженность на 1,3 млрд рублей. В конкурсную массу вернули деньги и имущество на сумму более 670 млн рублей, в бюджет поступило свыше 4 млрд рублей налогов. 

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Генпрокуратура и ФНС пресекли неуплату налогов на 7 млрд рублей

    По результатам работы за этот период в делах о банкротстве исключена искусственная задолженность на 1,3 млрд рублей. В конкурсную массу вернули деньги и имущество на сумму более 670 млн рублей, в бюджет поступило свыше 4 млрд рублей налогов. 

    Хоть тресни, не пойму арифметики! Что с чем складываете? Левую задолженность с имуществом? И получаете налоги? Или это просто цифры сами по себе?

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