Минтруд разработал правила размещения работодателями сведений для центров занятости

Работодатели обязаны сообщать в ЦЗН о вакансиях, выполнении квот и другие сведения. Ресурсы, где разместят такие данные, будут передавать их на портал «Работа России».

Минтруд подготовил для работодателей правила размещения на информационных ресурсах сведений для службы занятости. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов НПА.

Сейчас согласно ст. 53 закона о занятости № 565-ФЗ, работодатели обязаны сообщать в центры занятости о наличии вакансий, выполнении квот на прием инвалидов, сокращениях, ликвидации, банкротстве, вводе неполного рабочего времени. Сведения можно размещать на портале «Работа России» или других ресурсах.

Согласно предложенному порядку, информационные ресурсы, на которых работодатели разместят такие данные, будут передавать их на портал «Работа России» и сообщать об этом в компанию.

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2031 года. Нормы, действующие сейчас, утратят силу.