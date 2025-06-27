Котяков: каждый год на рынке труда нужно 2 млн молодых людей

Молодые специалисты нужны, чтобы заместить тех, кто выходит на пенсию.

Ежегодно на рынок труда нужно привлекать около 2 млн молодых людей, чтобы замещать тех, кто выходит на пенсию и закрывать потребность экономики, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«С учетом замещающей потребности, с учетом тех наших работников, тех граждан, которые выходят в силу возраста на пенсию, нам необходимо ежегодно обеспечивать приток молодых ребят порядка 2 млн человек в экономику, с тем, чтобы замещать тех, кто выходит на пенсию и еще соответствовать тому запросу, который сегодня формирует промышленность с точки зрения формирования новых рабочих мест», — сказал Котяков.

Он добавил, что сейчас в России в самых производительных социально-демографических группах наблюдаются максимальные показатели занятости.

«Если мы с вами посмотрим возрастные когорты 30—39 лет, 40—49 лет, которые считаются наиболее производительными, то здесь показатели занятости превышают 90%. В первом случае это почти 91%, во втором случае 93%», — пояснил министр.

Это связано с тем, что в последние три года в активную занятость вовлекли более 2 млн человек. Теперь нужно понимать, каким инструментом закрывать дефицит, который формируют сегодня работодатели, уточнил Котяков.