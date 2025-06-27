💣 Скоро одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки
Такая норма заложена в проекте поправок в НК, который размещен на федеральном портале.
Если в новом предварительном уведомлении заявленная сумма окажется меньше, чем в реальности, придется в обычный срок сдать еще и обычное уведомление по ЕНП.
Если в предварительном уведомлении налоги будут больше, чем по факту, то можно обычные уведомления не сдавать.
Потом после сдачи РСВ и 6-НДФЛ переплата вернется на ЕНС.
Зачитывать налоги (резервировать) с ЕНС по этому предварительному уведомлению будут в такие сроки:
НДФЛ – на 2-ой день после окончания периода;
страховые взносы – до 3 числа месяца, следующего за окончанием периода.
Что еще изменится в ЕНП-уведомлениях, читайте в нашей статье.
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