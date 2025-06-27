ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Уведомление по ЕНП

💣 Скоро одно ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы заменит собой 32 штуки

Вместо ежемесячных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы можно будет сдать одно-единственное сразу за весь год с разбивкой по периодам (срокам уплаты).

Такая норма заложена в проекте поправок в НК, который размещен на федеральном портале.

  • Если в новом предварительном уведомлении заявленная сумма окажется меньше, чем в реальности, придется в обычный срок сдать еще и обычное уведомление по ЕНП.

  • Если в предварительном уведомлении налоги будут больше, чем по факту, то можно обычные уведомления не сдавать.

Потом после сдачи РСВ и 6-НДФЛ переплата вернется на ЕНС.

Зачитывать налоги (резервировать) с ЕНС по этому предварительному уведомлению будут в такие сроки:

  • НДФЛ – на 2-ой день после окончания периода;

  • страховые взносы – до 3 числа месяца, следующего за окончанием периода.

Что еще изменится в ЕНП-уведомлениях, читайте в нашей статье.

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
24

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум