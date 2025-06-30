С неустойки за нарушение сроков строительства можно получить вычет

За нарушение сроков строительства застройщик обязан выплатить штрафную неустойку. Потом в личном кабинете физлица будет начислен на полученную сумму НДФЛ.

Если налог уплачен, в рассматриваемой ситуации имущественный налоговый вычет на сумму неустойки получить можно, подтвердила ФНС. Если это ипотека и данный вычет физлицом еще не применялся.