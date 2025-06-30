Минфин: чтобы упростить участие стран в госзакупках, нужно сближать правовую среду ЕАЭС

Об изменениях в российском закупочном законодательстве, которые должны способствовать укреплению торговых связей стран-участниц ЕАЭС и нарастить взаимные поставки в рамках государственных закупок, рассказал замминистра финансов Алексей Лавров.

«Для упрощения взаимного участия стран в госзакупках нужно более сильными темпами сближать правовую среду ЕАЭС. На финальную стадию вышло важное решение о сокращении сроков закупочных процедур.

Осталось завершить техническое решение вопроса о признании электронного магазина конкурентным способом закупок. Это позволит сделать закупки через электронные магазины унифицированными, прозрачными, объединенными в единую систему», – отметил Лавров в ходе Евразийского экономического форума.