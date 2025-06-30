Минфин: чтобы упростить участие стран в госзакупках, нужно сближать правовую среду ЕАЭС
Об изменениях в российском закупочном законодательстве, которые должны способствовать укреплению торговых связей стран-участниц ЕАЭС и нарастить взаимные поставки в рамках государственных закупок, рассказал замминистра финансов Алексей Лавров.
«Для упрощения взаимного участия стран в госзакупках нужно более сильными темпами сближать правовую среду ЕАЭС. На финальную стадию вышло важное решение о сокращении сроков закупочных процедур.
Осталось завершить техническое решение вопроса о признании электронного магазина конкурентным способом закупок. Это позволит сделать закупки через электронные магазины унифицированными, прозрачными, объединенными в единую систему», – отметил Лавров в ходе Евразийского экономического форума.
Он напомнил, что взаимное участие стран ЕАЭС в закупках уже упростили. Например, с 1 января 2025 года при закупках по 223-ФЗ для товаров из стран ЕАЭС обеспечен доступ к закупкам на равных условиях с российской продукцией.
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