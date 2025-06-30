❌ Отменят ЕНП-уведомления на имущественные налоги

С тех пор, как внедрили единый налоговый платеж, бухгалтеры недоумевали по поводу сдачи уведомлений на имущественные налоги. Ведь налоговики начисляют их самостоятельно по своим данным. Скоро примут поправки в НК, отменяющие уведомления на имущественные налоги организаций.

Теперь начисление на ЕНС как годового налога, так и квартальных авансовых платежей будет идти на основании сформированных налоговиками сообщений, а не по уведомлениям.

Проект поправок в НК опубликован на федеральном портале.

Напомним, сейчас сообщения высылают организациям раз в год, причем нет конкретного срока.

По новым правилам сообщения на имущественные будут высылать ежеквартально за 7 дней до наступления срока уплаты.

Кстати, срок уплаты имущественных налогов будет другой (позже, чем сейчас).

Авансовые платежи надо будет платить до 28 числа второго месяца, следующего за кварталом (сейчас до 28 числа первого месяца за кварталом). Годовой налог надо будет платить до 28 марта (сейчас 28 февраля).

Таким образом, ЕНП-уведомления по имущественным налогам надо будет сдавать только на авансовые платежи по налогу на имущество по среднегодовой стоимости.

ЕНП-уведомления по кадастровому имущественному налогу, земельному и транспортному отменят.

Что еще изменят в ЕНП-уведомлениях, мы писали тут.