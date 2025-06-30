Wildberries перестал требовать от селлеров открывать счета в своем банке

Маркетплейс Wildberries получил от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) предостережение и изменил условия регистрации новых продавцов.

Если раньше компания требовала от селлеров обязательно завести счет в кэптивном банке площадки, то сейчас это условие убрали. Об этом пишут «Ведомости».

Юристы считают, что ФАС могла возбудить антимонопольное дело и выписать компании штраф.

26 июня Wildberries сообщил о новых условиях оферты, по которым с 30 июня 2025 года новые продавцы смогут регистрироваться только при наличии счета в «Вайлдберриз банке». Причем после завершения регистрации селлеры смогут сменить счет на тот, что открыт в другом банке. Если отказаться от этого, то продавцам предоставили бы доступ к платформе, но только под усиленным контролем финансовых операций со стороны маркетплейса.