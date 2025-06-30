С 5 июля 2025 года за незаконную регистрацию ИП вводится уголовная ответственность

Наказания за регистрацию ИП на подставных лиц будут такими же, как для юрлиц.

С 5 июля вступает в действие новый закон от 24 июня 2025 г. № 172-ФЗ. Вводится уголовная ответственность за:

незаконную госрегистрацию граждан в качестве индивидуальных предпринимателей через подставных лиц;

предоставление паспорта или выдачу доверенности, приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование полученных незаконным путем персональных данных для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице.

За это могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в сумме зарплаты или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до года; а также наказать принудительными работами на срок до трех лет или лишить свободы на тот же срок.

Но подставное лицо, которое впервые совершило преступление сможет избежать уголовного наказания, если будет активно способствовать раскрытию и расследованию.