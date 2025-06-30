Минфин может повысить госпошлины для владельцев автомобилей
Минфин подготовил законопроект, по которому для собственников автомобилей вырастут транспортные пошлины. Правительственная комиссия рассмотрит этот документ 30 июня 2025 года.
С сентября 2025 года за получение водительских удостоверений старого образца будет нужно уплатить госпошлину в размере 4 тыс. рублей, а за новое — 6 тыс. Чтобы получить международные права, в том числе взамен утраченных, нужно заплатить 3,2 тыс., пока что эта сумма составляет 1,6 тыс. Об этом пишут «Известия».
Как изменятся госпошлины
Услуга
Госпошлина сейчас
Госпошлина с сентября 2025 года
Получение паспорта транспортного средства (ПТС)
800 рублей
1 200 рублей
Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)
500 рублей (в бумажном виде)
1 500 рублей (в пластиковом виде)
1 500 рублей (в бумажном виде)
4 500 рублей (в пластиковом виде)
Получение госномеров
2 000 рублей
3 000 рублей
Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы
1 500 рублей
2 250 рублей
Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности
1 500 рублей
4 500 рублей
Разрешения на изменения в конструкцию ТС
1 000 рублей
3 000 рублей
Документ о допуске к перевозке опасных грузов
1 500 рублей
2 250 рублей
Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов
1 000 рублей
1 500 рублей
Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»
200 рублей
300 рублей
Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.
Кроме того, введут новый сбор для автошкол — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, что за последние годы в разы выросли цены на материалы для изготовления документов. Например, подорожали новые виды пластика и оборудование для выпуска прав.
Минфин считает, что изменения принесут в федеральный бюджет дополнительные 28,3 млрд рублей.
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