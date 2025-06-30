Минфин может повысить госпошлины для владельцев автомобилей

За получение водительских удостоверений старого образца будет нужно платить 4 тысячи рублей, а за новые документы — 6 тысяч. Об этом сказано в новом законопроекте Минфина.

Минфин подготовил законопроект, по которому для собственников автомобилей вырастут транспортные пошлины. Правительственная комиссия рассмотрит этот документ 30 июня 2025 года.

С сентября 2025 года за получение водительских удостоверений старого образца будет нужно уплатить госпошлину в размере 4 тыс. рублей, а за новое — 6 тыс. Чтобы получить международные права, в том числе взамен утраченных, нужно заплатить 3,2 тыс., пока что эта сумма составляет 1,6 тыс. Об этом пишут «Известия».

Как изменятся госпошлины

Услуга Госпошлина сейчас Госпошлина с сентября 2025 года Получение паспорта транспортного средства (ПТС) 800 рублей 1 200 рублей Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) 500 рублей (в бумажном виде) 1 500 рублей (в пластиковом виде) 1 500 рублей (в бумажном виде) 4 500 рублей (в пластиковом виде) Получение госномеров 2 000 рублей 3 000 рублей Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы 1 500 рублей 2 250 рублей Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности 1 500 рублей 4 500 рублей Разрешения на изменения в конструкцию ТС 1 000 рублей 3 000 рублей Документ о допуске к перевозке опасных грузов 1 500 рублей 2 250 рублей Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов 1 000 рублей 1 500 рублей Получение госзнаков транспортных средств «Транзит» 200 рублей 300 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Кроме того, введут новый сбор для автошкол — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, что за последние годы в разы выросли цены на материалы для изготовления документов. Например, подорожали новые виды пластика и оборудование для выпуска прав.

Минфин считает, что изменения принесут в федеральный бюджет дополнительные 28,3 млрд рублей.