ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Размер госпошлины

Минфин может повысить госпошлины для владельцев автомобилей

За получение водительских удостоверений старого образца будет нужно платить 4 тысячи рублей, а за новые документы — 6 тысяч. Об этом сказано в новом законопроекте Минфина.

Минфин подготовил законопроект, по которому для собственников автомобилей вырастут транспортные пошлины. Правительственная комиссия рассмотрит этот документ 30 июня 2025 года.

С сентября 2025 года за получение водительских удостоверений старого образца будет нужно уплатить госпошлину в размере 4 тыс. рублей, а за новое — 6 тыс. Чтобы получить международные права, в том числе взамен утраченных, нужно заплатить 3,2 тыс., пока что эта сумма составляет 1,6 тыс. Об этом пишут «Известия».

Как изменятся госпошлины

Услуга

Госпошлина сейчас

Госпошлина с сентября 2025 года

Получение паспорта транспортного средства (ПТС)

800 рублей

1 200 рублей

Получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС)

500 рублей (в бумажном виде)

1 500 рублей (в пластиковом виде)

1 500 рублей (в бумажном виде)

4 500 рублей (в пластиковом виде)

Получение госномеров

2 000 рублей

3 000 рублей

Регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы

1 500 рублей

2 250 рублей

Свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности

1 500 рублей

4 500 рублей

Разрешения на изменения в конструкцию ТС

1 000 рублей

3 000 рублей

Документ о допуске к перевозке опасных грузов

1 500 рублей

2 250 рублей

Продление документа о допуске к перевозке опасных грузов

1 000 рублей

1 500 рублей

Получение госзнаков транспортных средств «Транзит»

200 рублей

300 рублей

Появится дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты после прохождения техосмотра.

Кроме того, введут новый сбор для автошкол — 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, что за последние годы в разы выросли цены на материалы для изготовления документов. Например, подорожали новые виды пластика и оборудование для выпуска прав.

Минфин считает, что изменения принесут в федеральный бюджет дополнительные 28,3 млрд рублей.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум