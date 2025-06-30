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Общество

За продажу энергетиков несовершеннолетним предлагают ввести уголовную ответственность

Наказание за продажу детям алкоголя и табака хотят распространить на продажу энергетиков.

30 июня 2025 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

«Уголовное наказание является более существенным и послужит действенным инструментом пресечения совершения повторных продаж несовершеннолетним энергетических напитков», — говорится в пояснительной записке.

Для этого хотят внести изменения в ст. 151.1 УК. За неоднократную розничную продажу энергетиков предлагается наказывать штрафами от 50 до 80 тыс. рублей или в размере 1 заработной платы от 3 до 6 месяцев либо исправительными работами до 1 года с запретом на осуществление деятельности до 3 лет.

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Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    "По утверждению американских ученых, энергетические напитки содержат достаточные количества стимулирующих веществ, чтобы вызвать тревожность, бессонницу, обезвоживание, раздражение органов пищеварения, раздражительность, нервозность, покраснение кожных покровов, сердцебиение".

    Хм...У меня и без энергетиков так.

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