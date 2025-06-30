За продажу энергетиков несовершеннолетним предлагают ввести уголовную ответственность

Наказание за продажу детям алкоголя и табака хотят распространить на продажу энергетиков.

30 июня 2025 года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

«Уголовное наказание является более существенным и послужит действенным инструментом пресечения совершения повторных продаж несовершеннолетним энергетических напитков», — говорится в пояснительной записке.

Для этого хотят внести изменения в ст. 151.1 УК. За неоднократную розничную продажу энергетиков предлагается наказывать штрафами от 50 до 80 тыс. рублей или в размере 1 заработной платы от 3 до 6 месяцев либо исправительными работами до 1 года с запретом на осуществление деятельности до 3 лет.