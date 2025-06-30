Минтруд предлагает сохранить на 2026 год тарифы взносов на травматизм на уровне 2025 года

Предполагается, что тарифы на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов так и останутся от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска.

Минтруд предлагает установить на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов тарифы на травматизм на уровне 2025 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов НПА.

То есть предполагается, что в 2026 году страховые взносы на травматизм будут уплачиваться по тарифам, которые установлены законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Страховые тарифы так же будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2% до 8,5% от фонда оплаты труда.

Льготу по уплате взносов в размере 60% от тарифов для всех работодателей, у которых работают инвалиды I, II и III групп, предлагается сохранить.