ФАС проконтролирует ситуацию с тарифами на ЖКУ

Антимонопольная служба будет следить, какие расходы учитываются при установлении тарифов.

ФАС проследит за предельно допустимым изменением тарифов за ЖКУ, говорится в заявлении ведомства.

«В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны», — пишет ФАС.

Речь идет о плановой индексации тарифов на ЖКУ, намеченную на 1 июля. В среднем они вырастут на 11,9%.

ФАС напоминает, что индекс в каждом муниципальном образовании принимают местные власти, но на основе федеральных параметров. Антимонопольное ведомство следит, какие расходы учитывают при установлении тарифов, и, если найдет недочеты, требует устранить необоснованные затраты.

Служба обещает строго пресекать нарушения при установлении тарифов в регионах. Например, в 2024 году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 миллиарда рублей экономически необоснованных средств, а в ряде регионов добилась снижения установленных тарифов.

Если в платежках за ЖКУ есть нарушения – россияне могут обращаться в государственную жилищную инспекцию, добавили в ведомстве.