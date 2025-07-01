Отрицательную комиссию маркетплейса учитывают как прочий и внереализационный доход
В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» рассказали, как отражать минусовую комиссию Wildberries: компания выполнила условия маркетплейса и за это получила бонус в виде уменьшения комиссии. При этом общая сумма комиссии стала отрицательной.
В бухучете — отрицательную комиссию отражают как прочий доход.
В налоговом учете – включают во внереализационные доходы при расчете налога на прибыль, ответили в чате.
При этом если Wildberries не возвращает деньги, а зачисляет в счет будущих платежей, такую переплату учитывают как аванс на счете 62 или 76.
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