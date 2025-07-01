С 1 июля 2025 стартовал эксперимент по упрощенному взысканию организациями ЖКХ долгов с физлиц

Участие граждан и предприятий жилищно-коммунального хозяйства в эксперименте будет добровольным. Для этого нужно подать заявку через ГИС ЖКХ.

Долги по оплате ЖКУ, помещения, машиноместа в МКД можно теперь взыскать в упрощенном порядке. Эксперимент стартовал с 1 июля и продлится до 30 июня 2026 года включительно: постановление Правительства от 26.06.2025 № 964.

Согласно постановлению, мировые судьи смогут в электронном виде получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Отправлять запросы в разные органы власти не придется. При этом должнику в личный кабинет на Госуслугах придет информация о наличии у него задолженности и о действиях, которые принимают по этому вопросу взыскатели и мировые судьи.

Участие физлиц и организаций ЖКХ в эксперименте — добровольное.

Критерии отбора участников эксперимента разместят на сайте ГИС ЖКХ. Чтобы участвовать в эксперименте, нужно подать заявку оператору системы в течение месяца со дня опубликования критериев. Список организаций опубликуют на сайте в течение 2 месяцев с той же даты.

Ранее мы писали, что с 1 июля тарифы за ЖКУ вырастут, а ФАС проконтролирует ситуацию с повышением.