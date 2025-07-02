Мишустин: около 900 тысяч человек бесплатно получили новые специальности по нацпроекту

В 2024 году программы переобучения прошли 135 тыс. человек.

Бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году прошли около 135 тыс. человек, а за последние шесть лет – порядка 900 тыс. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин во время стратегической сессии.

«Очень хорошо себя зарекомендовали программы бесплатного переобучения. В прошлом году их завершили около 135 тыс. человек, а за последние шесть лет в рамках национального проекта "Демография" — порядка 900 тыс. Большинство успешно вышли на работу, получили возможность благодаря новым навыкам увеличить свои доходы», — уточнил Мишустин.

Теперь такую поддержку будут оказывать в рамках нового нацпроекта «Кадры». Планируется, что ежегодно подготовку пройдут порядка 100 тыс. человек, добавил он.

По мнению главы Правительства, нужно дальнейшем по всей стране создавать условия, для того чтобы граждане могли строить карьеру, получать достойную заработную плату.

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