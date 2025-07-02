Из авансового платежа по УСН за второй квартал 2025 нужно вычесть то, что уплатили в первом квартале

Предприниматели на УСН могут во втором квартале уменьшить сумму авансовых платежей на размер уже уплаченных страховых взносов.

Бизнес на УСН каждый квартал вносит авансовые платежи. Это нужно делать до 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом. На указанную дату на ЕСН должно хватать денег.

При расчете авансовых платежей за второй квартал важно не забыть вычесть из рассчитанной суммы платеж, уже уплаченный в первом квартале.

Если предприниматель решит перечислить весь налог в бюджет только после того, как пройдет календарный год, то ФНС начислит пени за каждый день просрочки. Поэтому важно уметь равномерно распределять нагрузку и правильно рассчитывать авансовые платежи.

Узнайте больше о том, как избежать ошибок в расчетах, — приходите на бесплатный вебинар «УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание». Он состоится 15 июля в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Порядок расчета и сроки уплаты авансовых платежей по УСН.

2. Порядок признания доходов и какие доходы учитывать.

3. Страховые взносы при УСН 6%.

4. Расходы при УСН. Что не включается в расходы.

5. Частые ошибки при уплате УСН:

Путаница с датами признания доходов/расходов.

Неверный расчет страховых взносов.

Пропуск аванса за 1 квартал при расчете платежа за полугодие.

6. Что проверить перед уплатой:

Сверка данные с КУДиР.

Проверка платежей от контрагентов.

Проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре 15 июля в 15:00 мск!