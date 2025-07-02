Работодатели в сфере маркетплейсов готовы платить сотрудникам на 22% больше

Сильнее всего зарплатное предложение выросло для сортировщиков товаров: они могут получать в среднем больше 188 тысяч рублей в месяц.

Весной 2025 года предложения по зарплате в сфере маркетплейсов выросли на 22% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Средняя предлагаемая зарплата у работодателей, которые сотрудничают с маркетплейсами, выросла до 125 418 рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Авито Работа» и СДЭК.

Заметнее всего зарплатные предложения выросли у сортировщиков (+51%): при полном рабочем дне им готовы платить в среднем 188 475 рублей в месяц. Сортировщики принимают товар, подготавливают их к отправке и проверяют возвраты.

На втором месте — грузчики (+39%): им предлагают до 127 542 рублей в месяц. Также на 37%, до 64 384 рублей, выросло зарплатное предложение для маркетологов, на 34% — для менеджеров по продажам (83 450 рублей).

«Соискатели все чаще выбирают вакансии, связанные с логистикой и продажами: больше всего откликов поступает на должности менеджеров по работе с маркетплейсами (+71%), складских работников (+27%) и сортировщиков (+16%)», — сказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

На 59% стало больше вакансий для фасовщиков, на 21% вырос спрос на менеджеров по работе с маркетплейсами. В складской логистике востребованы курьеры, кладовщики, водители, диспетчеры. Среди квалифицированных кадров на маркетплейсах нужны инженеры и технологи по автоматизации складов.