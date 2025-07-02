🚕 Таксисты предложили создать адаптированный для них автомобиль

Чтобы точно работать на локализованных машинах, перевозчики предлагают создать автомобиль для такси с учетом требований как со стороны государства, так и водителей.

Перевозчики обратились в Минпромторг с предложением создать автомобиль, адаптированный для работы в такси. Он должен соответствовать всем требованиям к локализации, а также быть удобным в эксплуатации. Например, с усилением рулевой рейки, подвески и гидромеханическим «автоматом».

Пока что этого набора нет ни на одной отечественной машине.

Таксопарки жалуются, что у российских автомобилей низкая надежность узлов и агрегаторов. На пробегах до 100 тыс. км в моторах пригорают клапаны, появляются проблемы с маслонасосом и изнашиваются подшипники. Без технической адаптации такие машины не смогут полноценно работать в крупных городах, что малорентабельно для бизнеса. Об этом пишут «Известия».

Например, автомобили Lada Vesta создавали для личного пользования, поэтому обычному водителю ее ресурса хватит на 5-7 лет. Однако если машина будет работать в такси, то она продержится год-полтора, после чего понадобится заменить трансмиссию за 500 тыс. рублей.

«Для службы такси целесообразно разработать таксомоторную версию с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5–2,0 л (без турбины для долговечности)», — сказал председатель комитета по развитию такси Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Василий Баранов.

С марта 2026 года вступает в силу закон о локализации автомобилей в такси. До конца 2025 года Минпромторг определит модели, которые будут допущены к пассажирским перевозкам.