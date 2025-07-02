💬 Водители создали на Госуслугах больше 500 тысяч чатов

В специальных чатах можно по номеру транспортного средства обратиться к водителю, если его машина мешает проезду, попала в ДТП или с ней что-то не так.

В приложениях Госуслуги и Госуслуги Авто пользователи могут создать специальные водительские чаты, чтобы найти владельца транспортного средства и рассказать ему о возникшей проблеме. Например, когда машина блокирует проезд.

Сервис работает пять месяцев, за это время водители создали больше 500 тыс. чатов. Чаще всего пользователи ищут собственников машин, если транспортное средство заблокировало проезд (40,2%), при ДПТ (14,4%), когда у автомобиля обнаружили открытое окно (13,8%) или спущенное колесо (12%), а также если машину эвакуируют (9,6%).

«Общение в системе возможно только шаблонами сообщений и ограничено темами, касающимися дорожной ситуации. Обсуждение иных вопросов невозможно», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

Все общение в чатах происходит анонимно. Отправить сообщение может любой пользователь с подтвержденной учетной записью на Госуслугах. Получить сообщение сможет только владелец автомобиля, который указал информацию о нем на портале.

Если машина мешает проезду или попала в ДТП, то участники чата могут обменяться телефонными номерами, которые указаны на Госуслугах.