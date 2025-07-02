Проценты по депозиту учитывают на конец месяца
Если срок действия депозита приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, при методе начисления проценты учитывают на конец каждого месяца этого отчетного (налогового) периода, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
При этом дата их фактической выплаты, предусмотренная договором депозита, значения не имеет.
Если срок действия договора депозита прекращается в течение календарного месяца, включая его досрочное расторжение – проценты учитывают на дату прекращения/досрочного расторжения этого договора: п. 6 ст. 271, п. 3 и п. 4 ст. 328 НК.
Пример
Если срок депозита на месяц заканчивается 5 июля, нужно рассчитать сумму процентов на 30 июня. А затем отдельно – за остальные пять дней.
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