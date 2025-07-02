Проценты по депозиту учитывают на конец месяца

Если срок действия депозита больше одного отчетного периода, в целях налога на прибыль организаций проценты нужно считать не по факту выплаты, а на конец каждого месяца в течение отчетного периода.

Если срок действия депозита приходится более чем на один отчетный (налоговый) период, при методе начисления проценты учитывают на конец каждого месяца этого отчетного (налогового) периода, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При этом дата их фактической выплаты, предусмотренная договором депозита, значения не имеет.

Если срок действия договора депозита прекращается в течение календарного месяца, включая его досрочное расторжение – проценты учитывают на дату прекращения/досрочного расторжения этого договора: п. 6 ст. 271, п. 3 и п. 4 ст. 328 НК.

Пример Если срок депозита на месяц заканчивается 5 июля, нужно рассчитать сумму процентов на 30 июня. А затем отдельно – за остальные пять дней.

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