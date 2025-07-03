Налоговики: если не сдать 3-НДФЛ по сделкам-2024 с недвижимостью, камералку проведут на основании данных Росреестра

Физические лица обязаны отчитываться по сделкам с недвижимостью в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Если ее не подать, то ФНС возьмет данные от Росреестра.

В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 88 НК при непредставлении декларации в отношении доходов (полученных от продажи недвижимости или получения ее в дар) и других доходов, по которым не исчислили налог, камеральная проверка проводится на основании имеющихся у ФНС данных.

О всех совершенных физлицами сделках ФНС узнает от Росреестра. Информация включает кадастровую стоимость, сумму сделки, технические характеристики объекта, дату начала владения и окончания отчуждения, площадь и доли.

Этой информации достаточно для начисления НДФЛ.

Об этом 2 июля 2025 года сообщил представитель Межрайонной ФНС № 10 по Красноярскому краю на вебинаре «Расчет налога на доходы физических лиц при продаже или дарении недвижимого имущества. Сроки уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, в условиях введения Единого налогового счета». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Камеральные проверки по доходам от сделок с недвижимостью за 2024 год начинаются с 16 июля. То есть на следующий день после уплаты НДФЛ. Ее проводят в отношении тех физических лиц, которые не представили декларацию по сделкам в установленный срок.