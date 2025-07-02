Услуги отеля облагаются НДС 0%, а услуги для отеля – 20%
Ставку НДС 0% для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения могут применять только те компании, которые такие услуги оказывают сами.
Минфин в письме от 26.05.2025 № 03-07-11/51310 рассмотрел такую ситуацию:
Компания-арендодатель № 1 сдает в субаренду компании № 2 объект, включенный в реестр объектов туристской индустрии (отель).
Одновременно компания № 1 оказывает компании № 2 услуги по управлению хозяйственной деятельностью и организации питания гостям отеля (прием гостей, уборка номеров, 3-разовое питание).
В этой ситуации у компании № 1 нет права на ставку НДС 0%, так как услуги по размещению оказывает компания № 2, а компания № 1 оказывает услуги компании № 2.
Про условия применения ставки НДС 0% в гостиницах в 2025 году читайте тут.
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