НДС 0% для гостиниц в 2025 году: условия применения

Ставка 0%
Услуги турбизнеса, в том числе гостиниц, облагаются НДС по ставке 0%.
Основание:
подпункт 18 пункта 1 статьи 164 НК – услуги по предоставлению в аренду объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 января 2022 года и включенных в реестр объектов туристской индустрии;
подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК – услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения.
При этом сроки применения ставки 0% по этим двум нормам НК – разный.
По подпункту 18 льготу можно применять 20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию.
По подпункту 19 льготу можно применять по 30.06.2027. Но эту льготу для гостиниц планируют продлить до 2030 года. Правительственный законопроект с такой поправкой в НК находится в Госдуме.
Услуги гостиниц
Для определения профильности услуг (относятся они к услугам гостиниц для целей ставки НДС 0% или нет) надо ориентироваться на такие нормативные акты:
постановление Правительства от 18.11.2020 № 1853 (правила предоставления гостиничных услуг);
постановление Правительства от 27.12.2024 № 1951 (классификация гостиниц).
Например, организация проживания (а не само проживание) не подпадает под гостиничную НДС-льготу. О этом сообщал Минфин в письмах от 07.11.2022 № 03-07-11/107720, от 10.11.2022 № 03-07-11/109235.
Гостиница на УСН
Если гостиница на УСН выбирает пониженные ставки НДС 5% и 7%, то применять ставку 0% она не может
Чтобы иметь возможность применять вычеты и возмещать НДС на УСН надо выбрать ставку 20%.
Об этом Минфин, в частности, предупреждал в письмах от 27.01.2025 № 03-07-11/6772, от 16.12.2024 № 03-07-11/127046).
Кстати, турбизнес на УСН просил, чтобы им разрешили применять ставку 0% по профильным услугам гостиниц и одновременно ставку 5% по всем остальным операциям. Но Минфин в письме от 23.04.2025 № 03-07-12/41018 эту идею не поддержал. Об этом мы рассказывали тут.
Подтверждение
Для подтверждения ставки НДС 0% гостиницам нужно сдавать в ИФНС отчет о доходах (п. 5.5 ст. 165 НК). Его нужно предоставлять одновременно с декларацией (п. 10 ст. 165 НК).
Законодательно утвержденной формы такого отчета нет. Минфин в письме от 09.12.2022 № 03-07-11/121016 пояснил, что такой отчет составляется по форме, разработанной налогоплательщиком самостоятельно. То есть форма отчета – произвольная.
Если отель включен в реестр объектов туриндустрии и введен в эксплуатацию после 01.01.2022, то для подтверждения ставки 0% нужно также предоставить документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию.
Итоговая таблица
Норма НК
подпункт 18 пункта 1 статьи 164 НК
подпункт 19 пункта 1 статьи 164 НК
Услуги
предоставление в аренду объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туристской индустрии
предоставление мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения
Срок применения льготы
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
С 1 июля 2022 года
по 30 июня 2027 года
Подтверждение ставки 0%
документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию, и договор на услуги по аренде
отчет о доходах
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