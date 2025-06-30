НДС 0% для гостиниц в 2025 году: условия применения

Услуги гостиниц

Для определения профильности услуг (относятся они к услугам гостиниц для целей ставки НДС 0% или нет) надо ориентироваться на такие нормативные акты:

постановление Правительства от 18.11.2020 № 1853 (правила предоставления гостиничных услуг);

постановление Правительства от 27.12.2024 № 1951 (классификация гостиниц).

Например, организация проживания (а не само проживание) не подпадает под гостиничную НДС-льготу. О этом сообщал Минфин в письмах от 07.11.2022 № 03-07-11/107720, от 10.11.2022 № 03-07-11/109235.